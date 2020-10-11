Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Уфа», информирует на официальный сайт команды. Срок трудового соглашения с 55-летним специалистом не уточняется.

Ранее «Уфу» возглавлял Вадим Евсеев, он подал в отставку 7 октября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин», — говорится в сообщении.

Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»! Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды). Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi — ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2020

Последним местом работы Рахимова в качестве тренера был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

После десяти туров «Уфа» (6 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства России, хуже положение только у волгоградского «Ротора» (3).