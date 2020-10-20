Уфимцу Салавату Асхатову диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Асхатов рассказал, что заболел ОРВИ. Она дала осложнение — острый бронхит, который обернулся двухсторонним пансинуситом и необходимостью госпитализации.

«Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое — зуб я не лечил. Второе — лечился амбулаторно. И, в-третьих, — я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?», — написал мужчина.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в больнице по данному случаю уже провели служебное расследование. В ведомстве объяснили, что при оформлении документов пациента произошла техническая ошибка.