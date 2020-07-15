В футбольном клубе «Уфа» зафиксировано два новых положительных теста на коронавирус, несмотря на которые башкирская команда готовится к очередном матчу российской Премьер-лиги против столичного «Динамо».

Уточняется, что футболисты «Уфы» проводили тренировки в бесконтактном режиме, и по договоренности с Роспотребнадзором не будут отправлены на обязательный 14-дневный карантин.

Об этом сообщил газете «Спорт-Экспресс» председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«У нас еще два положительных случая, — заявил он. — Но матч матч с «Динамо» состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть».

Встреча «Уфа» — «Динамо» в рамках 29-го тура РПЛ должен состояться 16 июля.

Все билеты на матч #УфаДинамо куплены! Весь билетный лимит в 10% от вместимости стадиона «Нефтяник» реализован! В свободной продаже билетов на матч «Уфа» — «Динамо» больше нет! Ждем счастливых обладателей билетов в этот четверг в 20.00 ч. на нашем стадионе! Вместе мы победим! pic.twitter.com/iAZN7IlHno — ФК УФА (@UfaFc) July 14, 2020

Ранее сообщалось об одном положительном тесте результат теста на коронавирус у представителя «Уфы», которая в прошлом туре играла с московским «Локомотивом» (1:1). Башкирская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.