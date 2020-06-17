Актер Михаил Ефремов увезен на очередной допрос из своей квартиры по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве. Его повезли к следователям.

Артиста сопровождают сотрудники ФСИН. Как только Ефремова вывели из двери его квартиры, журналисты налетели с вопросами, передает Life Shot. Однако актер обратился к ним с фразой: "Не могу отвечать на ваши вопросы, просто потому что у меня подписка о неразглашении".

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.