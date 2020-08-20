Матчи Лиги наций УЕФА с участием национальных команд континента пройдут в установленные сроки, но без зрителей. Об этом заявил журналистам глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

До Нового года сборная РФ в этом турнире проведет три матча дома, ближайший — 3 сентября в Москве с командой Сербии.

«К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне», — цитирует Дюкова ТАСС.

«Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней», — отметил глава РФС, добавив, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки.

Напомним, что матчи клубного чемпионата России по футболу после перерыва на пандемию проводятся в присутствии зрителей.

Как сообщается в пресс-релизе УЕФА, союз считает преждевременным допуск зрителей на сентябрьские матчи национальных сборных. Чтобы точно изучить, как возвращение болельщиков повлияет на соблюдение медицинского протокола, потребуется прости тестовые матчи.

Помимо сербов, в рамках этого турнира подопечные Станислава Черчесова 11 октября примут команду Турции, а 14 октября — Венгрии. На выезде россияне сыграют с венграми 6 сентября, с турками — 15 ноября, а с сербами — 18 ноября. Предварительный состав сборной на первые матчи будет объявлен 24-25 августа.

Финальная часть турнира, согласно первоначальному календарю, должна завершиться 8 июня 2021 года.