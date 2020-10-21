Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно приостановить проведение матчей клубов и национальных сборных под эгидой организации на территории Армении и Азербайджана.

Введение запрета связано с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Он будет действовать до дальнейшего уведомления.

«После тщательного наблюдения за ситуацией, которая начала развиваться в конце сентября и уже привела к переносу матча плей-офф Лиги Европы и двух матчей Лиги наций на нейтральные поля, УЕФА считает, что в настоящее время нет условий для проведения матчей в этих странах», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Футбольные федерации обеих стран попросят предложить альтернативные места для проведения домашних матчей клубов и сборных.

В заявлении также подчеркивается, что принятое решение не повлияет на планируемое проведение в Баку матчей чемпионата Европы по футболу в июне следующего года. Столица Азербайджана должна принять три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу турнира.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация обострилась вновь 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Вооруженное противостояние приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям, в том числе жертвам среди мирного населения.