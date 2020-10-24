Миланский «Интер» намерен принять меры против УЕФА, представители которого ошибочно доложили о положительном тесте на коронавирус у защитника Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, миланский клуб недоволен тем, что тест 21-летнего марокканца перед матчем Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» оказался положительным, а днем позже футболист сдал отрицательный тест.
Сейчас Хакими будет проведен анализ крови, поскольку у миланского клуба есть опасения, что УЕФА не разрешил Хакими сыграть из-за ошибочного результата теста.
Теперь боссы «Интера» поручили своим юристам продумать, какие меры могут быть приняты против УЕФА за то, что ключевой игрок команды не сыграл в Лиге чемпионов.
В первом туре «Интер», играя на своем поле, поделил очки с «Боруссией» (2:2), уйдя от поражения незадолго до финального свистка.
Giallo #Hakimi: oggi il test della verità ma l’#Inter è infuriata con l’#Uefa #coronavirus https://t.co/okabA36z8A #serieA #premium
— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) October 23, 2020