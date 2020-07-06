Перенесенные из-за пандемии коронавируса ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов могут быть проведены не на нейтральных полях, а на стадионах, где и должны были изначально состояться, сообщает AS.

По данным издания, в пятницу УЕФА официально объявит, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые не состоялись из-за коронавируса, пройдут на тех стадионах, где планировалось изначально.

Таким образом, эти игры могут состояться в Турине, Барселоне, Манчестере и Мюнхене (на домашних аренах «Ювентуса», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии»).

Despite earmarking Porto and Guimarães as venues, UEFA will to confirm Friday that #ChampionsLeague Round of 16 return legs will be staged in Manchester, Turin, Barcelona & Munich.https://t.co/JWfn01UMue — AS English @ 🏡 (@English_AS) July 6, 2020

При этом ранее сообщалось, что оставшиеся матчи плей-офф турнира пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате «Финала восьми».

Планируется, что ответные матчи 1/8 финала состоятся 7-8 августа, но официальное решение о месте их проведения пока не принято. «Финал восьми» предполагает собой турнир, где команды сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский «Пари Сен-Жермен», итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико» и германский «Лейпциг».

В первых матчах 1/8 финала французский «Лион» на своем поле одолел итальянский «Ювентус» — 1:0, итальянский «Наполи» дома сыграл вничью с испанской «Барселоной» — 1:1, мадридский «Реал» дома уступил английскому «Манчестер Сити» — 1:2, а «Челси» в Лондоне был разгромлен немецкой «Баварией» — 0:3.