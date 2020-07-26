В последние десятилетия картина распространения онкологических заболеваний сильно изменилась. Раньше большинство больных были старше 55 лет, а теперь все чаще с раком сталкиваются молодые люди.

Многие специалисты считают, что основной фактор риска развития рака в молодом возрасте это наследственность. Как показывает статистика, у большей части пациентов в возрасте 20-30 лет есть случаи рака у близких родственников. Одна из самых распространенных опухолей, которая нередко имеет генетическую основу, это рак молочной железы. Особенно высоки риски, если этот вид рака был диагностирован у двух родственниц. В таком случае рекомендуется начать проходить регулярные профилактические обследования с 20 лет. Если у вас отягощенная наследственность, обсудите это с врачом. Вам могут предложить генетическое исследование, чтобы точно установить риск, а также составят график обследований.

Среди молодых людей наиболее распространены саркомы мягких тканей и костей. Например, есть несколько видов рака костей и соединительных тканей, которыми люди после 30 не болеют практически никогда, а большинство случаев приходится на возраст 10-20 лет.

Мода на загорелую кожу принесла молодежи еще один вид рака – меланому. Раньше рак кожи в подавляющем большинстве случаев развивался после 60 лет, но теперь он нередко бывает и у совсем молодых людей. Главным фактором риска специалисты считают воздействие на кожу ультрафиолетового излучения. Поэтому важно защищать кожу от солнечных лучей и следить за состоянием родинок.

Довольно распространены у молодых людей лимфомы Ходжкина – их чаще всего диагностируют у пациентов в возрасте 15-40 лет. У молодых пациентов более благоприятный прогноз, если опухоль была обнаружена вовремя.

Еще один вид опухолей, который практически не встречается у людей старше 40 – тератомы. Это опухоли, которые формируются еще на стадии эмбрионального развития. Чаще всего они доброкачественные и можно прожить всю жизнь, так и не узнав о ее существовании, но могут перерождаться. Локализуются такие опухоли в основном в яичниках у женщин и яичках у мужчин, но могут быть и в других местах, даже головном мозге.