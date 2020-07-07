В Twitter-аккаунте Baza появилось видео, на котором в 16-летнего голкипера клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Ивана Заборовского попадает молния.

Инцидент произошел во время тренировки команды на стадионе «Торпедо». Как писали СМИ, 4 июля вратарь попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии после удара молнии. По информации издания, футболиста ввели в состояние искусственной комы.