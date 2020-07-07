В Twitter-аккаунте Baza появилось видео, на котором в 16-летнего голкипера клуба ПФЛ «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Ивана Заборовского попадает молния.
Инцидент произошел во время тренировки команды на стадионе «Торпедо». Как писали СМИ, 4 июля вратарь попал в реанимационное отделение в тяжелом состоянии после удара молнии. По информации издания, футболиста ввели в состояние искусственной комы.
Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx
— baza (@bazabazon) July 6, 2020