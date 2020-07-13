Ещё несколько лет назад разговоры молодых да прогрессивных россиян о том, что многую работу можно выполнять удалённо без ущерба для результата, воспринимали как каприз – вот ещё, все ездят в офисы и сидят там с 9 до 18 часов, а вы чего удумали?! Однако пандемия коронавируса даже самые консервативные слои населения заставила погнаться за прогрессом: на удалёнку перевели миллионы человек, и примерно у четверти из них осталось много вопросов – не только к работодателям, но и к законодательству. Чтобы ответить на них, потребовалось подготовить законопроект о внесении изменений в Трудовой Кодекс РФ – если документ будет принят, то с 1 января 2021 года удалёнка станет вариантом нормы, а не поблажкой или «возможностью сидеть дома за деньги».

– Ещё недавно это казалось нам фантастикой, но теперь это наша жизнь, — заметил депутат МГД Степан Орлов, открывая дискуссию об удалённой работе. – Коронавирус выявил необходимость отрегулировать проблему дистанционной работы и разработать соответствующие документы. Примечательно, что обсуждение стало общероссийским: это вопрос, который напрямую касается миллионов человек.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что ситуация, с которой мы столкнулись, как никогда ярко проявила многие вопросы: предстоит не только разрешить людям работать дистанционно, но и разработать алгоритмы поведения на любой случай.

– Во время пандемии миллионы людей были переведены на удалёнку, и для большинства из них это был первый подобный опыт. Каждый четвёртый работник считает, что его права во время пандемии были нарушены – соответственно, опыт оказался негативным. Однако нужно понимать, что удалённая работа в будущем будет только распространяться. В тех сферах, где опыт был успешным, обсуждают продолжение дистанционной работы вне зависимости от пандемии. И если число работающих на удалёнке увеличится, их права должны быть защищены. Было решено провести серию общественных обсуждений этого проекта, чтобы каждый россиян мог стать соавтором этого документа, — объяснил Турчак.

Среди нюансов, которые предлагается учитывать, много сугубо бытовых – таких, о которых даже не приходило в голову задумываться людям, привыкшим к работе с 9 до 18 часов. Например, предполагается чётко прописать, что работник-дистанционщик имеет право не быть на связи круглосуточно – не секрет, что во время пандемии задорное «На связи 24/7!», которым любили бравировать трудоголики, для многих стало не слишком приятной реальностью. Поэтому необходимо прописать в законе право работника на личное время, а также на сохранение заработной платы в полном объеме при переходе на удалёнку (если объём работы также не изменился).

Следующий вопрос – компенсация работникам затрат, связанных с использованием необходимой оргтехники (компьютеры, диктофоны, принтеры и т.д.), а также ресурсов (телефонного трафика, Интернета). Как отметил депутат Государственной Думы Андрей Исаев, сейчас все поправки собраны в главе 49.1 Трудового кодекса РФ, и парламенту ещё предстоит существенная серьёзная доработка законопроекта.

– Ожидается, что у нас будет прописано три основных варианта – постоянная удалённая работа (это понятие уже существовало с 2013 года), временный перевод на дистанционную работу либо комбинированная работа (часть времени из офиса, часть из дома). Соответственно, нюансы будут проговариваться в зависимости от формата, — объяснил Исаев.

Речь идёт о том, что, например, при временном переводе на удалённую работу обеспечить сотрудника оборудованием должен и работодатель, а вот при постоянном дистанционном сотрудничестве человек сам должен понимать, на какую работу он устраивается – и что хорошо бы иметь хотя бы собственный ноутбук. То же касается расходов на доступ к Интернету и мобильную связь: не секрет, что работающие удалённо люди часто сотрудничают сразу с 2-3 нанимателями, следовательно, вопрос, кто именно должен оплачивать им связь, остается открытым. В идеале этот вопрос должен быть урегулирован в трудовом договоре.

Кроме того, перевод на удалённую работу открывает новые правовые коллизии. Например, как объяснили авторы законопроекта, работающего дистанционно сотрудника невозможно будет уволить за появление на рабочем месте в пьяном виде – потому что невозможно будет это заметить и доказать. Зато появятся новые оговорки: к примеру, риск увольнения за длительный необоснованный выход на связь.

Тем не менее, в июле 2020 года уже нельзя игнорировать очевидное: за дистанционной работой – уже не будущее, а настоящее. Свою позицию высказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников:

– В чем плюсы дистанционной работы для Москвы? Она сокращает трафик на дорогах. А это, в свою очередь, ведет к снижению числа ДТП, улучшению экологической обстановки, решению множества логистических проблем, повышению мобильности остальной части населения и многим другим позитивным моментам. Дистанционная работа даст новый импульс децентрализации Москвы, позволит снизить маятниковую миграцию горожан и повысить привлекательность районов. Для многих работодателей такой формат работы является экономически оправданным решением. В частности, это экономия на аренде площадей, обслуживании зданий, транспортных расходах. Для сотрудников очевидным плюсом является – гибкий график работы, возможность экономии транспортных расходов, времени.

Шапошников отметил, что у работающих на удалёнке количество больничных существенно меньше. Здесь есть понятное объяснение: нередко грипп и простуда протекают так, что выполнять свои профессиональные обязанности человек в состоянии, но вот ездить в метро или садиться за руль ему крайне нежелательно.

Если все пойдёт благополучно, то законопроект Государственная Дума примет в осеннюю сессию – и, следовательно, с 1 января 2021 года новые правила начнут действовать.