Российские учителя смогут получать сразу по две федеральные выплаты. Дополнительные деньги будут выдаваться за классное руководство, сообщает Минпросвещения.

«Один педагогический работник может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нем, но не более 2-х выплат одному человеку при условии осуществления классного руководства в двух и более классах», — сказано на сайте министерства.

В Минпросвещения подчеркнули, что каждый классный руководитель с 1 сентября должен получать специальную доплату в 5 тысяч рублей. Выплаты будут ежемесячными. Оплата труда педагогов ни в коем случае не должна снижаться, подчеркнули в министерстве. Поэтому сохранят также дополнительные выплаты от региональных властей, которые учителя получали раньше.

При этом 6 сентября в российских школах начали выявлять случаи заболевания коронавирусом. Некоторые из них перешли на онлайн-обучение, сообщает агентство Nation news. Только в Свердловской области на карантин закрыто уже более 360 классов, уточняет RT.