Учителя московских и петербуржских школ рассказали «МК», как будут организованы занятия в новом учебном году.

По их словам, уроки в классах будут начинаться в разное время с 08:15 до 10:20 мск. Благодаря этому руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.

Как сказала изданию учитель одной из школ Санкт-Петербурга Елена Николаева, позднее всего будут приходить учащиеся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать эти параллели будут около четырех часов дня.

«В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится», — приводит ее слова газета.

Учительница отметила, что в столовые детей будут пускать по три-четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут. Многие школьники приносят еду с собой, и Елена Николаевна выразила надежду, что им разрешат перекусывать прямо в классах.

«Это стало бы отчасти решением проблемы», — считает она.

В свою очередь, завуч одной из московских школ рассказала, что в случае недомогания ребенка будут отпускать домой только вместе с родителями. Если взрослые не могут приехать в учебное заведение или состояние ученика вызывает опасение, то необходимо вызвать скорую помощь.

«До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение», — объяснила она.

Если коронавирусом заразится учитель-предметник, то на карантин нужно будет отправить сразу несколько классов.

Собеседница «МК» добавила, что вопрос с возможностью пропуска занятий по записке от родителей пока не решен.

«Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно. Ситуации бывают разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу», — цитирует ее издание.

Родители должны быть готовы к тому, что пропуск занятий будет означать поход к врачу, предупредила она.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если один из учеников заболеет COVID-19, то весь класс отправят на дистанционное обучение на двухнедельный срок. Градоначальник ранее подчеркивал, что на случай локальных заражений коронавирусной инфекцией в московских школах отработаны онлайн-форматы.

Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.