Преподаватели, частные репетиторы и химики прокомментировали «Коммерсанту» задания Единого госэкзамена по химии в этом году, который вызвал возмущение родителей и учеников.

«Рамблер» писал, что экзамен прошел 16 июля. После его проведения на портале Change.org появилось сразу несколько петиций, авторы которых раскритиковали сложность заданий на ЕГЭ по химии и отметили, что они не совпадали с подготовительными материалами.

По словам выпускницы из Владимира, у нее возникли сложности даже с первыми заданиями, несмотря на подготовку к ЕГЭ.

«В какой-то момент я вижу, что в аудитории плачет мальчик. Затем еще одна девочка начинает плакать. Я вижу, что все плачут, я не понимаю, что происходит. Тут говорят, что осталось полчаса, и у меня наворачиваются слезы», — описала она атмосферу на экзамене.

Учительница химии подтвердила «Коммерсанту», что ее ученики вышли с экзамена «в прострации» и говорили, что был «труднейший тест».

При этом опрошенных изданием учителя, репетиторы и химики подчеркнули, что проблема была в формулировках, из-за которых усложнились задания.

«Задания в сумме получились несбалансированными, с вызовами и провокацией. Но это не значит, что их невозможно было решить, опираясь на школьную программу. Обычно моим ученикам хватало два с половиной часа на решение задач и занесение ответов в бланки, а в этот раз трех с половиной часов для всех ребят оказалось недостаточно», — пояснил репетитор Семен Васин из Санкт-Петербурга.

При этом преподаватель онлайн-курсов для подготовки к ЕГЭ по химии кандидат химических наук Сергей Широкопояс подчеркнул, что вопросов, выходящих за рамки школьной программы, на экзамене практически не было, однако задания были сформулированы таким образом, чтобы «взять на испуг».

«Это привело лишь к тому, что многие ученики не смогли правильно распределить время для решения (…) «Посыпались» те дети, которые чуть слабее по стрессоустойчивости и кто просто отрешал только шаблонные задания при подготовке. Их необычные вещи в заданиях просто напугали», — пояснил он.

В Рособрнадзоре также заверили, что задания на ЕГЭ по химии «не выходили за рамки школьной программы» и предложили дождаться результатов экзамена.