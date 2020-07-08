После 55-летней программы по размножения в неволе 15 гигантских галапагосских черепах вернулись в свою среду обитания, сообщает Lonelyplanet.

Галапагосский национальный парк создали 60 лет назад. Вид гигантской черепахи испаньона оказался на грани исчезновения: на острове было всего 15 особей. Тогда создали программу по размножению этих животных в неволю.

Планировалось, что черепахи отправятся обратно на остров в марте, но пандемия задержала возвращение. В условиях карантина им внедрили микрочип, а затем выпустили в дикую природу — в провинцию Лас-Тунас на Кубе. Было установлено, что именно этот район в наибольшей степени способствует их выживанию.

В группе есть 12 самок, каждая из которых весит около 80 килограммов, и три самца, чей вес достигает 120 килограммов.

«Нам удалось спасти вид, который в противном случае вымер бы. Это крайне успешный проект», — заявил в пресс-релизе министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо.