Пандемия коронавируса в России продлится до конца 2021 года. Такой срок в разговоре с «Известиями» спрогнозировал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, выйти на плато в стране не получится до начала следующего года, а до конца 2020-го рост заболеваемости продолжится. Эту тенденцию ученый объяснил осенне-зимним периодом, скученностью людей в теплых помещениях и длительным бессимптомным периодом у COVID-19, во время которого человек может заражать окружающих.

«Пока не будет проводиться серьезная кампания по вакцинации, ожидать снижения числа зараженных не приходится», — подытожил Ризванов.

Ранее ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения коронавируса в России. Согласно нему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. При такой динамике к 1 января показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Подобный сценарий возможен, если все граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и другие меры защиты. Если же россияне будут следовать всем этим рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит четырех тысяч.