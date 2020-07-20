Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил Mpravda.com занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.

Как сообщалось ранее, 2 июля в ночном небе над центральной частью Японии был замечен огненный шар и слышен грохот. Вскоре у одного из домов в префектуре Тиба нашли два каменных осколка метеорита.

«Метеорит еще предстоит проанализировать, но внешне он представляет собой обыкновенный хондрит», — отметил ученый, имея в виду наиболее распространенный тип каменных метеоритов.

«В основном он состоит из пироксена, оливина и полевого шпата, которые встречаются и на Земле, но есть и металлические элементы. Второй осколок коричневатого оттенка, и это из-за коррозии металлических вкраплений», — пояснил Ёнэда.

Коррозия, предположительно, появилась уже на Земле после падения — из-за дождливой погоды в Японии.

«С учетом размеров двух осколков, в общей сложности размер самого метеорита составлял в диаметре примерно пять сантиметров. Но могло быть так, что это только лишь один кусок, отколовшийся от еще большего метеорита», — предположил исследователь.

По его словам, «каменные метеориты — это падающие на Землю осколки астероидов, движущихся по орбитам, и есть два астероида с похожими траекториями, но мы не можем определить, к сожалению, с какого из них к нам упали осколки».

Отвечая на вопрос о возможном возрасте осколков метеорита, Ёнэда отметил, что пока их только предстоит изучить, а на это может уйти месяц, но обычно возраст метеоритов составляет 4,6 миллиарда лет. «Считается, что столько лет назад сформировалась Солнечная система», — отметил ученый.

Астероиды, считает Ёнэда, — это каменные массы, которые остались в космосе, не став большими планетами при формировании Солнечной системы. Поэтому тогда они так и остались в таком состоянии.

Как сообщалось ранее, это первый метеорит, найденный в Японии с 2018 года. Всего в этой стране он стал 53-м по счету и назван «метеоритом Нарасино» — по названию города, в районе которого он был обнаружен.