Академик РАН Михаил Пальцев считает, что будет не только вторая, но и третья волна коронавирусной инфекции.

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По его словам, сейчас нет четкого прогноза по дальнейшему развитию ситуации с COVID-19, однако нужно помнить, что все пандемии вирусных заболеваний проходили в три волны.

— Первая волна — достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета, — отметил специалист.

Коронавирусная пандемия тоже, возможно, пройдет в три волны, но поскольку вирус новый, необходимо продолжать сбор статистических данных, подчеркнул Пальцев.

Кроме того, добавил академик, возбудитель COVID-19 мутирует, и уже подтверждено, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Ранее Пальцев говорил про опасения, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.

Как рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорить что-то конкретное о последствиях коронавируса преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число заразившихся в мире превысило 20 миллионов человек.