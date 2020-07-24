Для того чтобы избежать пандемий в будущем, следует изменить ряд поведенческих привычек. К примеру, нужно избавиться от рукопожатий при встрече, уверен микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот, пишет издание The Daily Telegraph.

По словам специалиста, традиционные рукопожатия можно заменить приветствиями в японском стиле. Пиот также считает, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции во время респираторных болезней должны стать нормой в обществе.

Пмот привел статистику из Австралии. Там зафиксировали снижение больных гриппом и другими инфекционными заболеваниями на фоне введенных мер социального дистанцирования. По словам ученого, на избежание эпидемий в долгосрочной перспективе могут быть направлены культурные модели поведения в разных странах мира.

Напомним, в начале июля британский премьер Борис Джонсон заявил о возможном ужесточении масочного режима из-за ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По словам главы правительста, граждане быстрее вернутся к нормальной жизни, если будут соблюдать рекомендации.