У части переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления, заявил РБК профессор Гарвардского университета Тобиас Курт.

"Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы (в частности, с легкими). Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни", — пояснил ученый.

Курт подчеркнул, что пока вирус не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи смогли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем.

Ранее британские врачи рассказали о долгосрочных проблемах со здоровьем у инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Так, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.