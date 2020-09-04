Директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад сообщил, что населении России уменьшится к 2100 году на 40 млн человек, если ситуация с COVID-19 не станет хуже.

Согласно прогнозам Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, население России к 2100 году составит 106 млн человек, что на 40 млн человек меньше, чем зафиксировано сейчас — 146 млн

Профессор Али Мокдад пояснил, что уменьшение населения связано с падением рождаемости.

Поэтому у вас будет рождаться меньше людей. Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений, — привели слова профессора в РИА Новости.

Кроме того, на рождаемость в России влияет рост уровня образования среди женщин. Но подобная тенденция отмечена по всему миру, а не только в РФ.

И в России мы это и видим сейчас. В России — рост образования, возможностей для трудоустройства, а рождаемость снизилась, — процитировали Али Мокдада в агентстве.

Отмечается, что профессор Али Мокдад является одним из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли. Он сообщил, что в прогнозе нет сомнений.

И мы знаем, что модель работает. Потом мы предсказываем будущее. То есть у нас есть мерило, чтобы быть уверенными, что мы делаем всё правильно. Кроме того, мы обновляем это на регулярной основе с нашими новыми данными и можем подтвердить работоспособность модели. По состоянию на сегодня это лучший из имеющихся прогнозов, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в прогнозы, поэтому учёные обновят данные в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее, по предварительной оценке экспертов, сокращение численности населения России в 2020 году станет максимальным за последние 14 лет. Так, в этом году она сократится в пять раз больше, чем в 2019-м. Согласно прогнозам, в 2020 году численность населения в России сократится на 158 тысяч человек.