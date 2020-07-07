Коронавирус, скорее всего, появился не из Уханьской лаболатории, а находился в спящем состоянии по всему миру и проявился в условиях сочетания ряда факторов, заявил The Daily Telegraph старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

Ученый подчеркнул, что сейчас появляется все больше доказательств того, что COVID-19 находился во многих странах перед началом пандемии. Так, в сточных водах Барселоны его нашли еще в марте 2019 года. Также патогены были найдены в сточных водах итальянских Турина и Милана, а также бразильского Флорианополиса в ноябре-декабре 2019 года.

Ученый озвучил еще один факт – случай заражения коронавирусом был обнаружен в феврале 2020 года на Фолклендских островах. «Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?» — задает Джефферсон риторический вопрос.

Специалист провел параллели с испанкой. В 1918 году на Западном Самоа умерли 30% населения – еще до официального появления испанки в Европе. Причем население Самоа было географически изолировано от внешнего мира.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят», — считает Джефферсон. Он добавил, что, исходя из всего вышеобозначенного, вирус может передаваться и через сточные воды.