Исследователи из мюнхенской клиники «Швабинг» в ходе исследования коронавируса COVID-19 заметили тенденцию постепенного снижения числа антител у переболевших данной инфекцией пациентов.

Как сообщает DPA, с февраля ученые наблюдали за пациентами, которые одними из первых в Германии заразились коронавирусом. К настоящему моменту исследователи подтвердили, что у четырех из девяти переболевших уровень антител со временем снизился.

В клинике заявили, что делать выводы о долгосрочности иммунитета от COVID-19 и о выборе стратегии создания вакцины, тем не менее, пока рано.