Микробы, которые его поглощали, среагировали недостаточно быстро.

Ученые из Университета в Орегоне (США) нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктиде, что может еще сильнее ускорить глобальное потепление, пишет Phys.org.

Исследователи полагают, что метан появился из органики: она разлагается под осадком на морском дне и выделяет газ. Этот парниковый газ может высвобождаться из-за нагревания планеты и окружающих вод. Все это может привести к разрушительным последствиям.

Почему начал высвобождаться метан, пока неизвестно. Ученые отмечают, что это может быть и не связано с потеплением, так как вода в том месте еще недостаточно прогрелась.

Больше всего исследователей беспокоит поведение подводных микробов. Ранее ученые заметили, что как только в каком-то месте на морском дне начинал выделяться метан, то микробы, которые его поглощали, отправлялись туда. Тем самым они не давали газу проникнуть в атмосферу. В этот раз микробы среагировали не так быстро, как раньше.

Утечка, о которой идет речь, была обнаружена еще в 2011 году в проливе Макмердо. У ученых ушло несколько лет, чтобы вернуться на место и подтвердить ее. И только после этого, еще позднее начались исследования в лаборатории.