Американские ученые предполагают, что более 8,7 миллиона жителей США были заражены COVID-19 в марте, однако 80% заболевших не тестировали на коронавирус.

Ученые из университета штата Пенсильвания, Корнелльского университета и университета штата Монтана оценивали число людей с симптомами ОРВИ, которых не проверяли на наличие коронавируса. Выяснилось, что в марте был существенный скачок таких случаев.

«Примечательно, что масштаб наблюдаемого всплеска заболевания, похожего на грипп, соответствует более 8,7 миллионам новых случаев в течение последних трех недель марта по сравнению с примерно 100 тысячами случаев, которые были официально зарегистрированы за тот же период», — говорится на сайте университета.

«Все эти результаты позволяют предположить концептуальную модель эпидемии COVID-19 в США, характеризующуюся быстрым распространением в США, при котором более 80% инфицированных пациентов остались не диагностированными», — говорится в тексте исследования, опубликованного на сайте журнала Science Traslational Medicine.

В сообщении на сайте университета Пенсильвании говорится, что, по официальным данным, в этот период марта число заболевших составляло 100 тысяч.

«Сначала я не мог поверить, что наша оценка верная. Но мы поняли, что случаи смерти в США удваивались каждые три дня, наши подсчеты уровня заражения соответствовали удвоению каждые три дня после того, как стало известно о первом случае заражения в Вашингтоне 15 января», — приводятся на сайте университета Пенсильвании слова ученого Джастина Сильвермана.

По последним данным университета Хопкинса, в США зафиксированы 2,3 миллиона случаев коронавируса.