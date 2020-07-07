Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса зафиксировали усиление частоты и силы волн жары по всей Земле, сообщается в журнале Nature Communications. Это свидетельствует о колоссальных климатических изменениях.

Ученые подсчитали, сколько дополнительного тепла с собой приносит жаркая летняя погода. Так сумма градусов выше климатической нормы в Австралии составила 80, а в Средиземном море 200 градусов Цельсия. Такой же эффект наблюдается и в Сибири. Причем было обнаружено не только усиление волн жары, но и их учащение.

Данный процесс длится уже 70 лет, но сейчас он начал становиться более интенсивным. В регионах Земли кумулятивное тепло (превышение нормы) за десятилетие составляет примерно 1-1,5 градуса. На Ближнем Востоке, Африке и в Южной Америке этот показатель составляет около 10 градусов. Это связано с удлинением жарких периодов. Но в указанных регионах увеличения интенсивности не наблюдается.

В некоторых регионах – в районе реки Амазонка, Западной Азии и Средиземноморье, происходит более интенсивное изменение в волнах тепла, а Южной Австралии и Северной Азии этот процесс происходит куда более медленно. Австралийские ученые подвели итог – глобальное потепление усиливается. От него пострадают страны с неразвитой инфраструктурой, и это приведет к серьезным последствиям.