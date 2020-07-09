Ношение маски для защиты от коронавирусной инфекции все-таки имеет большой смысл. Особенно сейчас, когда специалисты указывают на опасность «зависающих» в воздухе микроскопических частиц с заразой. Ученые пришли к выводу, что применение маски снижает риск заражения COVID-19 на 65%, а если соблюдать еще и социальное дистанцирование, угроза заболеть снижается еще больше.

Команда ученых из детской больницы Davis Children’s Hospital при Калифорнийском университете обнаружила, что защита носа и рта снизила риск заражения COVID-19 на 65 процентов.

Как сообщает Daily Mail, ранее исследователи считали, что ношение маски полезно только для предотвращения передачи вируса другим людям. Но, как показали новые исследования, простое средство индивидуальной защиты не только не позволяет больному человеку распространять вирус, но и защищает здоровых людей от заболевания.

«Каждый должен носить маску», — утверждает руководитель отдела инфекционных заболеваний детей в Davis Children’s Hospital доктор Дин Блумберг. – Люди, которые говорят: «Я не верю, что маски работают», игнорируют научные доказательства. Это не система убеждений. Это все равно что сказать: «Я не верю в гравитацию».

Существует два основных способа, с помощью которых распространяется коронавирус. Первый – через капли, которые разлетаются в воздухе, когда человек кашляет или чихает. Исследователи говорят, что эти капли имеют размер примерно одной трети человеческого волоса, но видны невооруженным глазом.

Второй путь — практически неразличимые для глаза аэрозольныем частицы, которые люди поневоле распыляют в воздух, например, при разговоре. Этот вариант более опасен с точки зрения передачи, но риск можно уменьшить, избегая переполненных помещений.

«Исследования в лабораторных условиях сейчас показывают, что вирус остается живым в аэрозольной форме с периодом полураспада в течение нескольких часов. Он сохраняется в воздухе, – говорит, доктор Уильям Ристенпарт. – Вот почему лучше быть на улице при любых социальных ситуациях, если это возможно. Хороший поток воздуха рассеивает вирус. Если вы находитесь в помещении, подумайте об открытии окон. Нужно как можно больше свежего воздуха».

Несколько исследований показали, что различные типы масок могут препятствовать попаданию капель в дыхательную систему. В том числе, что ношение маски уменьшало количество капелек и аэрозольных частиц, которые человек с гриппом или простудой распыляет в воздухе.

По словам Ристенпарта, в то время как плексиглас для лицевых щитков и ячеек обеспечивает защиту, передача может все же происходить, если нет хорошего воздушного потока: «Аэрозольные частицы достаточно малы, чтобы путешествовать по воздуху, как запахи. Вот почему приток воздуха так важен, наряду с другими действиями, такими как ношение масок и социальное дистанцирование».

«Мы знаем, что социальное дистанцирование снижает риск передачи вируса на 90 процентов, а ношение масок снижает риск на 65 процентов, – говорит доктор Дин Блумберг. – Ношение маски влияет на всех. Если вы заботитесь о своей семье или друзьях, если вы заботитесь о своем сообществе, наденьте маску».