В журнале JAMA Dermatology появилось исследование группы испанских ученых из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде, которые в ходе наблюдения за больными коронавирусом выявили один из ранних симптомов этого заболевания. У 29% пациентов они обнаружили энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.

Ученые разных стран давно уже связывают различные высыпания на коже пациентов с действием коронавируса. Однако необычность этой находки заключается в том, что сыпь была обнаружена на внутренней стороне щеки больных.

Энантема — патологический симптом поражения слизистых оболочек, который может быть связан с инфекционным процессом в организме. Медицине известны случаи, когда таким образом проявляются другие вирусные заболевания, например, ветрянка. В данном случае сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Высыпания исчезли через 10-12 дней после первого проявления.

Пока ученые не знают, насколько широко этот симптом распространен при заражении COVID-19.