Профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов сообщил, что на предрасположенность к заражению коронавирусом нового типа влияют индивидуальные генетические характеристики человека.

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Как показали исследования, существуют наследственные факторы, отвечающие за работу некоторых ферментов, в том числе, ангиотензинпревращающего. Этот фермент, кроме прочего, имеет отношение к развитию ожирения, гипертонии и сахарного диабета.

Рецепторы фермента определяют также предрасположенность к поражению коронавирусом COVID-19, сказал Чурносов. Маркером может служить группа крови: обладатели второй группы больше других подвержены заражению инфекцией. Однако профессор обратил внимание, что влияние оказывают и внешние факторы, наличие которых может как увеличивать, так и уменьшать риск заболевания.

Как ранее сообщали несколько групп учёных, которые провели независимые исследования, люди со второй группой крови чаще других умирают от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Так, российский вирусолог Феликс Ершов говорил, что люди со второй группой крови находятся в зоне риска, и происходит это из-за особенностей интерферона. По его словам, обладатели второй группы крови имеют чувствительность к ОРВИ и раку.

А глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказывала, что среди инфицированных коронавирусом чаще всего встречаются пациенты со второй группой крови.

— Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвёртая, — отмечала она.