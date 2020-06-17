Старшие от этого тоже выигрывают.

Биологи выяснили, что старшие птенцы совы-сипухи подкармливают своих младших сородичей в обмен на уход, пишет канал «Наука».

Совы-сипухи оказались одним из немногих видов, где молодые особи могут раздавать свою еду младшим братьям и сестрам. До сих пор такое поведение было известно у взрослых приматов и птиц.

Птенцы у сипухи вылупляются не одновременно. Из-за этого старшие (те, кто появился на свет раньше) будут сильнее и здоровее, чем младшие. Питание птенцов полностью зависит от их родителей. Они охотятся и приносят еду в гнездо. В основе их рациона небольшие грызуны, которых невозможно разделить на части. Поэтому за один раз можно накормить только одного птенца. Также у многих видов птиц старшие братья и сестры подавляют младших, но не у сипух.

Чтобы выяснить, в чем причина заботы о младших со стороны старших братьев и сестер, ученые наблюдали за 27 гнездами сипух в Швейцарии. Двое суток они снимали на камеру, что происходит в гнезде, каждому совенку прикрепили крошечный микрофон.

Ученые выяснили, что старшие делятся едой с теми младшими сородичами, которые интенсивнее за ними ухаживали. При этом именно младшие чаще ухаживали за старшими, а не наоборот. Это происходит, чтобы «максимизировать вероятность того, что их накормят в ответ», предположили биологи. Также старшие кормили птенцов, которые больше всех кричали, вне зависимости от того, ухаживали они за старшими или нет.

Отмечается, что обмен кормом происходил только тогда, когда ученые обеспечивали совят дополнительным кормом, то есть когда старшие совята не рисковали своим выживанием. Когда была возможность, старшие кормили младших, а не копили запасы. Ученые считают, что это дает старшим некоторые преимущества.

Во-первых, это защищает их от паразитов, а сам процесс груминга помогает уменьшить конфликты и социальное напряжение среди совят.

Во-вторых, помогая своим генетическим родственникам выжить, старшие птенцы обеспечивают сохранность своего генофонда, косвенно принося себе пользу в долгосрочной эволюционной перспективе.