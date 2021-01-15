Британские ученые рассказали о ключевых изменениях коронавируса SARS-CoV-2, сделавших его патогенным для человека (а не для животных). Инфекция — зооантропонозная, то есть возможна передача от животных к людям.

вирусы

По их словам, адаптации генов, которые позволили SARS-CoV-2 перейти от летучих мышей к людям, аналогичны вызвавшим в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. То есть имеется общий механизм, позволяющий этому семейству вирусов мутировать для перехода от животных к людям.

Коронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, обычно вызывают простуду, но к этому же семейству относятся опасные вирусы SARS-CoV и MERS-CoV. Выяснено, что источником SARS-CoV были циветы, а MERS-CoV — одногорбые верблюды. Предполагается, что в случае SARS-CoV-2 источником инфекции были подковоносые летучие мыши.

Результаты исследования показали, что изменения происходили исторически, что, скорее всего, и сыграло главную роль, позволяющую вирусу преодолеть видовой барьер.

Как ранее отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа. Он напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.

Испанский грипп был, видимо, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, заразились не менее 550 миллионов человек.