Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медшколы выяснила, почему при коронавирусе на какое-то время пропадает обоняние.

Ранее кратковременная утрата обоняния (аносмия) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусной инфекции. Эксперты полагали, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, поэтому нейроны не передают сигналы о запахах в мозг.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances 24 июля, опровергло выше упомянутое предположение.

«Изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сказал один из авторов исследования Сандип Роберт Датта.

Он пояснил, что открытие дало надежду на то, что в большей части случаев коронавирус не приводит к серьезному повреждению нервных сетей. То есть после выздоровления нейроны не будут меняться, а полная потеря обоняния человеку не грозит.