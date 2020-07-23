Тайну не могли раскрыть более 150 лет.

Исследователи из проекта Mummy Project выяснили, от чего умерла женщина, которая вошла в историю как «кричащая мумия», пишет Ahram Online.

Странную мумию нашли еще в 1881 году недалеко от Луксора в усыпальнице Дейр-эль-Бахари. В этом захоронении скрывались мумии членов царских семей. Мумия была похоронена в неестественной позе: тело было скрючено, голова повернута набок, рот открыт, а лицо застыло в гримасе ужаса или сильной боли.

Ученые из Египетского музея провели компьютерную томографию мумии, которое показало, что женщина умерла от сердечного приступа. также ученые заявили, что у нее был тяжелый атеросклероз коронарных артерий, который и привел к приступу.

«Вероятно, «кричащая женщина» умерла внезапно, когда находилась в своем нынешнем положении тела – с согнутыми и скрещенными ногами, повернутой вправо головой и отвисшей челюстью. Мертвое тело могло быть обнаружено не раньше, чем через несколько часов после смерти. Вероятно, бальзамировщики просто не сумели закрыть ее рот и привести тело в нормальное положение», – резюмировал египтолог Захи Хавасс.

У «кричащей женщины» осталась еще одна тайна. Ученые до сих пор не знают, кто это. На бинтах, которыми она была обмотана, была найдена надпись: «Царская дочь, царская сестра Мерет Амон». В истории было несколько женщин знатного происхождения с таким именем. Поэтому, пока не появится новых подсказок, «кричащая мумия» останется в каталогах под названием «безыменная принцесса А».