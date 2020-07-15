Американские ученые прогнозируют, что своей максимальной численности население Земли достигнет к 2064 году. Тогда на планете будут проживать 9,7 млрд человек, пишет Lancet со ссылкой на исследование.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав изменения суммарного коэффициента рождаемости — среднего числа детей на одну женщину. В 1950 году показатель равнялся 4,7, в 2017 году сократился до 2,4.

После достижения максимума численности населения, полагают ученые, начнется сокращение популяции. Такая тенденция характерна при коэффициенте, равном 2,1 и ниже. К 2100 году суммарный коэффициент рождаемости достигнет 1,7, численность населения планеты сократится до 8,8 млрд человек, говорится в исследовании.