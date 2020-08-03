Группа китайских ученых совместно с коллегами из университета Саутгемптона выяснила, насколько опасно ездить на поездах во время пандемии: снизить риск заражения можно, соблюдая дистанцию и находясь в пути непродолжительное время. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

Специалисты проанализировали данные о 2334 людях, путешествовавших на скоростных поездах в Китае, у которых позже появлялись симптомы заражения коронавирусом. Суммарно они контактировали с другими пассажирами 72 093 раза.

Исследование показало, что сидящие рядом с больным COVID-19 пассажиром заразятся с вероятностью 3,5 процента. Те, кто находятся с ним в одном ряду, — с вероятностью 1,5 процента. Если инфицированный вышел из вагона, то севший на его место заболеет с вероятностью 0,075 процента. В исследовании не уточняется, насколько снижается риск заражения в зависимости от наличия у человека маски.

При этом отмечается, что вероятность подхватить инфекцию напрямую зависит от соблюдения социальной дистанции. Однако специалисты выявили и другой фактор: время поездки. Расстояние в 2,5 метра может защищать от вируса только в течение часа.