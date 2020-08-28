Защитные силы организма призваны бороться, в том числе, и с раковыми клетками. Многие исследователи пытаются понять, как рак не только обходит иммунитет, но и заставляет его «работать на себя».

Ученые из Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (США) решили выяснить, почему дендритные клетки, которые должны распознавать патогены в организме, иногда игнорируют раковые клетки. В результате они беспрепятственно размножаются и возникает заболевание. Статья по результатам исследования опубликована в журнале Journal of Experimental Medicine.

Дендритные клетки обнаруживают попавшие в организм патогены и доставляют их к Т-клеткам-киллерам, после чего организм обычно начинает вырабатывать против потенциально опасных веществ антитела. Также иммунитет поступает и при обнаружении раковых клеток.

Специалисты решили выяснить, почему при развитии рака дендритные клетки не выполняют свои функции. Во время эксперимента с клетками рака молочной железы, на поверхности клеток был обнаружен белок CCR2. Его рецепторы способны подавлять секрецию сигнала, необходимого для созревания дендритных клеток. В результате они не могут доставить фрагменты раковых клеток для презентации Т-киллерам, а те не уничтожают раковые клетки.

Этот белок присутствует и в самих иммунных клетках, но они используют его для перемещения в область воспаления. Как считают ученые, если заблокировать CCR2 у раковых клеток, организм спровоцирует иммунный ответ и сможет бороться с опухолью.