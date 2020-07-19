В Южной Корее провели исследование, которое показало, что дети в возрасте от 10 лет распространяют коронавирус на одном уровне со взрослыми. Об этом пишет The New York Times.

При этом дети младше 10 лет, как выяснилось, примерно вдвое реже передают коронавирус другим. По предварительным данным, объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых. По второй версии, дети меньше ростом выдыхают ближе к земли, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженные частицы, падают.

Исследователи пришли к выводу, что дети 10-19 лет могут заразить окружающих даже более вероятно, чем взрослые инфицированные. Ученые предполагают, что привычки по части гигиены школьников могут быть, как у маленьких детей. Также подростки больше общаются со сверстниками, поэтому имеют больше шансов передать COVID-19.

В исследовании участвовали 5706 человек, у которых первыми в семье проявились симптомы коронавируса с 20 января по 27 марта. Ученые идентифицировали 59 073 контактов пациентов и протестировали их, независимо от того, появились ли у них симптомы.

Эксперты заявили, что исследование является «одним из лучших исследований по данной проблеме, которые есть на данный день». В контексте результатов южнокорейских исследователей издание подняло вопрос об открытии школ будущей осенью.