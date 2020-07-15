Животные жили рядом с человеком, но одомашненными не были.

Ученые из Университета Николая Коперника нашли на месте древнего фермерского поселения в Польше плечевую кость кошки и выяснили, чем она питалась, сообщает Daily Mail.

Найденная кошка еще была не одомашнена: она жила рядом с людьми и была полудикой. Изотопный анализ показал, что кошка не зависела от произведенной человеком еды. Животное охотилось на грызунов и других мелких животных, которых привлекали запасы продовольствия.

Фото: institute of archeology of nicolaus copernicus university

Останки найденной кошки датируются примерно 4200 годом до н. э., что делает их самым ранним свидетельством распространения кошек в Европе. Исследователи описывают этих животных как «находящихся между дикими и одомашненными»: они были союзниками человека в борьбе с грызунами и, по-видимому, вместе с людьми мигрировали на север.

Считается, что человек одомашнил кошку примерно 10 000 лет назад, когда перешел от охоты и собирательства к земледелию и оседлому образу жизни. Единого мнения о том, где и как именно это произошло, нет. Однако большинство ученых полагают, что сначала кошку одомашнили на Ближнем Востоке, где и зародилось земледелие.