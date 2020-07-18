Ученые выделили шесть различных типов COVID-19, каждый из которых основан на «группе симптомов», которые помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом.

Коронавирус проявляется в шести различных формах, и у каждой есть «особая группа симптомов» – к такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли ученые.

Данные, собранные при помощи разработанного в Королевском колледже Лондона приложения для изучения симптомов COVID-19, использовались для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на основании их ранних симптомов.

Эксперты говорят, что полученные результаты могут иметь важнее значение для выявления и лечения наиболее уязвимых пациентов и тех, кому угрожает тяжелый типа COVID перед возможной второй волной.

Тремя основными симптомами коронавируса считаются непрерывный кашель, лихорадка и потеря обоняния, но есть и другие симптомы, которые включают головные боли и диарею. Исследователи изучали, проявляются ли определенные симптомы вместе.

Ученые использовали данные, собранные у 1600 пациентов с COVID в Великобритании и США в период с марта по апрель.

Исследование, которое еще предстоит проанализировать, выявило шесть групп симптомов, представляющих шесть типов COVID-19.

Эти кластеры становятся все более серьезными, начиная от симптомов гриппа без повышенной температуры и заканчивая жаром, сопровождающимся еще и диареей.

Далее выделены три «тяжелых» кластера: первый вызывает усталость, второй — спутанность сознания, а последний — проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Исследовательская команда обнаружила, что пациенты с большей вероятностью относятся к этим тяжелым типам, если они старше, имеют избыточный вес и страдают от основных состояний.

Ученые разработали модель, чтобы предсказать, в какой кластер попадает пациент, и риск госпитализации на основании его возраста, пола, индекса массы тела и ранее существовавших состояний.

Этот инструмент прогнозирования может обеспечить раннее предупреждение о том, кому, вероятно, потребуется интенсивная терапия, исходя из ранних симптомов.

Автор исследования, доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа в Лондоне, говорит, что если вы сможете предсказать этих уязвимых людей раньше, «у вас есть время, чтобы оказать им поддержку и принять ранние меры», чтобы сократить число госпитализаций.