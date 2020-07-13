Иммунитет к COVID-19 может полностью исчезнуть в течение трех месяцев – к такому выводу пришли в результате исследования ученые. По их словам, люди способны повторно заражаться коронавирусом нового типа так же, как это происходит с обычной простудой или гриппом. Новое исследование подрывает выдвинутые ранее представления о том, что так называемый «коллективный иммунитет» способен победить опасную пандемию.

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучили иммунный ответ более 90 пациентов и медицинских работников фонда Национальной службы здравоохранении Великобритании (NHS).

Они обнаружили, что у 60% обследуемых уровень выработки антител достиг максимума через три недели после появления первых симптомов, передает Daily Mail. При этом уже спустя три месяца сильный иммунитет к коронавирусу сохранился только у 17% наблюдаемых.

«У людей вырабатывается соответствующий антительный ответ к вирусу, однако он ослабевает в течение короткого периода времени», – рассказала The Guardian ведущий автор исследования, доктор Кэти Дорес.

Она также подчеркнула, что высокий уровень антител сохраняется дольше в организме тех пациентов, у которых заболевание протекало в более тяжелой форме.

Это исследование ставит под сомнение не только выдвинутую ранее теорию о том, что «коллективный иммунитет» способен справиться с распространением вируса в сообществе, но и возможность разработки эффективной вакцины в различных странах.

Теперь же британские ученые предполагают, что польза от вакцины может быть недолговременной. Более того, из-за специфики выработки антител, ее, возможно, придется менять каждый год.

Поэтому существует реальная угроза того, что население будет повторно заражаться коронавирусом нового типа так же, как это происходит с обычной простудой или гриппом.

При этом все-таки остается шанс, что даже если у человека быстро исчезнут антитела к коронавирусу, его организм сможет бороться с заболеванием во второй раз с помощью Т-клеток.

Напомним, ранее шведские ученые из Каролинского института обратили внимание на уровень T-лимфоцитов, или Т-клеток у пациентов. Оказалось, что некоторые люди, чьи тесты на антитела дали отрицательный результат, обладали так называемым «Т-клеточным иммунитетом» от коронавируса.

Т-лимфоциты играют ключевую роль в формировании иммунитета к перенесенным вирусным инфекциям. Они хранят информацию о ранее появившихся и действовавших антигенах, за счет чего и стимулируют быстрый вторичный иммунный ответ, ликвидируя при этом опасный патоген, за что медики и прозвали их Т-киллерами.

Эксперты из Швеции выяснили, что у 30% выздоровевших пациентов, участвовавших в их исследовании, был обнаружен так называемый «Т-клеточный иммунитет».