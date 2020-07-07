Впервые за 30 лет был проведен полноценный учет популяции китообразных.

Ученые из Института биологии южных морей РАН встретили дельфина-альбиноса, передает «Новый Севастополь».

В 2020 году исследователи провели первый за последние 30 лет полноценный учет китообразных в Азовском и Черном морях. Ученые работали на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий». В акватории национального парка «Тарханкутский» в Черном море они встретили полностью белого дельфина-афалину. Последний раз афалин с этой особенностью видели 7 лет назад. Отмечается, что для Черного моря сам вид афалин становится все более редким. За все время экспедиции ученые встретили всего две больших группы этих дельфинов численностью около 20 особей.

Фото: new-sebastopol.com

Встреченный дельфин-альбинос – молодая особь, которая держится с более крупным сородичем, возможно, матерью. Эта афалина уже пострадала от человека: на хвостовом стебле ученые заметили шрамы – характерные признаки ранения винтом. В целом состояние дельфина удовлетворительное. Исследователи опасаются, что он вместе с семейством может мигрировать в области рыболовецкого промысла, где их может ждать множество опасностей.

Исследователи также изучали состояние других видов, обитающих в южных морях: дельфинов-белобочек и морских свиней. Оба вида ученые встречали довольно часто во время экспедиции. Например, у белобочек в этих местах еще осталась кормовая база, которая не пострадала от деятельности человека.