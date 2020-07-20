Это произойдет из-за раскола Африки.

Ученые предсказали появление на Земле нового океана. По их прогнозам, это должно произойти через 5-10 млн лет, сообщает NBC News.

Новый океан может появиться на месте разлома Нубийской, Сомалийской и Аравийской тектонических плит в районе нынешней Эфиопии. Уже в 2005 году в эфиопском регионе Афар образовалась трещина, длина которой на данный момент составляет около 56 км.

Фото: University of Rochester

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт (разлом – прим. М.П.) становится океаническим», – сказал профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Специалисты считают, что движение литосферных плит в Африке может происходить из-за давления магмы. Его отслеживают при помощи GPS.