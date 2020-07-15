Американские ученые спрогнозировали, что к 2064 году человечество достигнет максимальной численности. Исследование опубликовал журнал Lancet.

К этому времени планету будет населять 9,7 миллиарда человек.

Специалисты проанализировали изменения суммарного коэффициента рождаемости, который показывает среднее число детей, приходящихся на одну женщину. В 1950 году он составлял 4,7, а в 2017-м сократился почти вдвое и составил 2,4. При этом падение коэффициента ниже 2,1 означает сокращение численности населения.

К концу XXI века исследователи прогнозируют снижение численности населения до 8,8 миллиарда. По их прогнозам, в 2100 году суммарный коэффициент рождаемости составит около 1,7.

В прошлом году ООН опубликовала доклад, в котором прогнозировалось увеличение населения Земли до 9,7 миллиарда к 2050 году. По мнению авторов доклада, к 2100 году численность населения составит 11 миллиардов.