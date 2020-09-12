Учёные из Сингапура разработали систему датчиков, которые могут фиксировать признаки заражения коронавирусом. Её можно легко вшить в многоразовую или одноразовую маску.

маска

Датчики собирают сведения о температуре, насыщении крови кислородом (сатурации), артериальном давлении и частоте пульса. По словам специалистов, на базе этих данных можно сделать вывод о заражении коронавирусной инфекцией.

Кроме прочего, в систему встроен Bluetooth, с помощью которого данные передаются в приложение для смартфона в режиме реального времени.

Разработка позволит медицинским работникам меньше рисковать при взаимодействии с пациентами с вирусом. Более того, маску с чипами разрешено стирать и надевать снова. В случае выхода на рынок при массовом производстве системы она будет стоить примерно 14,5 доллара.

Как сообщил накануне главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, вспышки коронавируса наблюдаются в 11 российских регионах. По его словам, это всё ещё первая волна COVID-19, поэтому экспертам сложно прогнозировать вторую волну.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее отмечал, что в России за время пандемии коронавирусом заразился не миллион человек, а от 30 до 80 миллионов. Он сослался на данные, согласно которым антитела есть у 15-30% жителей разных регионов.