В нем собрали все известные объекты и явления во Вселенной.

Компания Breakthrough Listen создала каталог, который должен помочь поиску разумной жизни за пределами Земли. В нем собрали все известные на сегодняшний день типы объектов и явлений во Вселенной. Издание называется «Каталог экзотики». Он находится в свободном доступе, поэтому у энтузиастов, которые одержимы поиском внеземных цивилизаций, появилась целая база для наблюдений. Сообщается, что в нем содержится информация более чем о 700 объектах.

Над созданием каталога работала команда астрофизика из Университета Беркли в Калифорнии Брайана Ляцкого, пишет Science Alert.

«Мы делимся каталогом в надежде, что он поможет при проведении исследований, став общим справочником», — объяснили в компании. Появление подобной единой базы объектов должно ускорить поиски внеземной жизни, каталог будут постоянно дополнять.

Всего в каталоге четыре части. В первой описаны наблюдаемые астрономические явления, за исключением тех, которые трудно объяснить. Во второй — самые невероятные из когда-либо наблюдаемых объектов, например горячие планеты, быстро вращающиеся звезды. В третьей — существующие, но загадочные объекты. В четвертой части собраны данные об объектах, которые ранее считались аномалиями. Они лишились этого статуса, так как оказались сигналами, возникшими из-за проблем с оборудованием.