Ученые заявили об обнаружении первой активной утечки метана с морского дна Антарктики, пишет издание Guardian.

Эксперты выяснили, что микробы, которые потребляют метан до того, как он поступает в атмосферу, появились на месте высвобождения газа и только спустя пять лет после его обнаружения. Сообщество ученых считает, что большое количество метана находится под морским днем Антарктики, а из-за потепления океана началась утечка газа.

По данным издания, впервые утечка метана была замечена в 2011 году, однако только спустя пять лет ученым удалось вернуться на место для изучения данного вопроса. Только после этого стартовали работы в лаборатории.

К настоящему моменту так и не удалось выяснить причину возникновения утечки. По предварительным данным, море Росса, на дне которого она была обнаружена, не значительно прогрелось, поэтому причиной не может быть глобальное потепление. Поэтому, указывается в материале, исследование представляет ценность для определения климатических моделей, поскольку существующие не учитывали задержку в потреблении метана микробами.

«Задержка (в потреблении метана) — самая важная находка. Это нехорошие новости. Понадобилось более пяти лет, чтобы появились микробы, и даже тогда метан продолжал быстро утекать с морского дна», — сказал ученый Орегонского университета Эндрю Тарбер.