Получившаяся Сьюзен вряд ли вам понравится.

Психологи и эксперты по фитнесу из компании DirectlyApply создали модель того, как человек будет выглядеть через 25 лет, если продолжит работать удаленно, пишет Daily Mail.

Человека из 2045 года, находящегося на постоянной удаленке, назвали Сьюзен. У нее сгорбленные плечи, двойной подбородок, ожирение. Из-за постоянной работы за компьютером или со смартфоном у нее сухость и покраснение глаз, искривление шейного отдела позвоночника, известное как «шея эпохи высоких технологий», и темные круги под глазами. Но и это еще не все. У девушки из 2045-го проблемы с волосами. Из-за дефицита витамина D происходит выпадение волос и задержка роста новых.

Фото: DirectlyApply

У Сьюзен вдобавок ко всему еще и повышенный уровень стресса. Кортизол, который вырабатывается в этом состоянии, повышает кровяное давление и наносит вред ее организму.

Эта модель показывает, как человек может выглядеть, если продолжит работать удаленно и не будет предпринимать никаких усилий, чтобы сохранить свое здоровье.