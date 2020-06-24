Ученые из Великобритании пришли к выводу, что ожирение оказывает сильное негативное влияние на работу мозга пожилых людей, вероятность развития старческого слабоумия в этом случае повышается на 30%.

По мнению профессора университетского колледжа Лондона (UCL) Эндрю Степто, деменция (приобретённое слабоумие) в текущем столетии станет одной из главных проблем при старении людей во всех странах мира. «Наши наблюдения показывают, что нарастающая эпидемия ожирения может усугубить ситуацию с распространением старческого слабоумия», — уточнил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия поражают сегодня около 50 млн людей по всей Земле, а к 2030 году эта цифра составит уже 75 млн.