Ее глубина более 130 м.

В августе этого года Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) отправит водолазов изучать огромную голубую дыру, которая образовалась у побережья Флориды, сообщает Daily Mail.

Глубина дыры — 137 м, расположена она в 47 м под водой. Объект получил шутливое название «Зеленый банан». За что именно его так прозвали, не сообщается.

Исследователи хотят выяснить, какие микробы живут в дыре, измерить уровень питательных веществ, а также оценить, как она связана с системой подземных вод Флориды (если эта связь вообще есть).

В NOAA отмечают, что исследовать воронку при помощи глубоководных аппаратов не получится, так как они могут банально застрять в ней. Также сообщается, что первыми об этом явлении ученым рассказали местные моряки.