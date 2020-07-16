Возможно, он был ремесленником или торговцем.

Ученые воссоздали внешность мужчины, который жил 500 лет назад в затерянном польском городе, сообщает The First News.

Археологи шесть лет назад по аэрофотоснимкам местности нашли на территории Польши затерянный средневековый город. Согласно историческим записям, он назывался Званово (от древнего польского zwan — «колокол») или Дзвоново. Первые упоминания о населенном пункте относятся к началу XIV века, тогда город входил в состав Познанского воеводства. Во время раскопок ученые нашли остатки домов, церкви, кладбища и городской площади.

В общей сложности археологи исследовали более 100 могил. В одном из захоронений находился скелет мужчины. По оценкам ученых, он мог жить между началом XIV и второй половиной XVI века, умер в возрасте от 35 до 44 лет. Череп этого горожанина отлично сохранился, также на нем были видны некоторые дефекты, например неправильный прикус.

Находка вдохновила ученых, и они решили воссоздать лицо жителя Дзвонова. Сначала череп отсканировали, получив его 3D-модель. Затем при помощи глины восстанавливали пропорции лица, сохранив неправильный прикус и небольшую асимметрию глаз.

«Кем был покойник? Я понятия не имею. Мы можем только догадываться, что он был торговцем или ремесленником. Он почти наверняка жил в средневековом Дзвонове», — рассказал археолог Марцин Кшепковский.